Stretta di Pasqua. Il Viminale ordina controlli a tappeto per chi esce di casa (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Ci risiamo: come a Natale, anche a Pasqua arriva la Stretta del Viminale per controllare che nessuno esca di casa e vada in giro o peggio ancora a fare scampagnate, assembrandosi selvaggiamente. In vista delle festività Pasquali e in particolare nel fine settimana (Pasquetta compresa) l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica “del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio. Con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti”. Viminale: “Intensificati controlli nelle aree più a rischio di assembramenti” In tal senso, il ministero dell’Interno spiega che “verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Ossia nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Ci risiamo: come a Natale, anche aarriva ladelper controllare che nessuno esca die vada in giro o peggio ancora a fare scampagnate, assembrandosi selvaggiamente. In vista delle festivitàli e in particolare nel fine settimana (Pasquetta compresa) l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica “del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio. Con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti”.: “Intensificatinelle aree più a rischio di assembramenti” In tal senso, il ministero dell’Interno spiega che “verranno intensificati inelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Ossia nei ...

