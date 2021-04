Spostamenti a Pasqua e pasquetta, serve l'autocertificazione: scarica il modulo in pdf (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Italia torna rossa per la Santa Pasqua. Il 3, 4 e 5 aprile anche le regioni oggi arancioni torneranno ad adottare misure più restrittive, con negozi chiusi e Spostamenti limitati, vietati da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Italia torna rossa per la Santa. Il 3, 4 e 5 aprile anche le regioni oggi arancioni torneranno ad adottare misure più restrittive, con negozi chiusi elimitati, vietati da una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - DanteFasci : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - A Pasqua spostamenti vietati nelle seconde case in Toscana, Liguria, Sicilia, Alto Adige, Sardegna e Campania h… - SilviaSanna79 : Spostamenti #Pasqua ???? #anticovid . Puoi partire ,ma, non puoi spostarti nella tua regione #COVID19 . -