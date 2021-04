Spionaggio, figlio di Walter Biot: 'Se l'ha fatto è stato per mantenerci' (Di giovedì 1 aprile 2021) 'L'unica cosa che credo è che se mio padre ha fatto quello che ha fatto è stato per mantenere la famiglia, per mantenere la casa, non per andare contro lo stato'. Lo detto il figlio 24enne di Walter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) 'L'unica cosa che credo è che se mio padre haquello che haper mantenere la famiglia, per mantenere la casa, non per andare contro lo'. Lo detto il24enne di...

