Non in discussione Google Pay su Wear OS dopo il 5 aprile

La nuova versione che sta per sbarcare negli USA di Google Pay sostituirà la vecchia applicazione, che verrà abbandonata dal 5 aprile. Una comunicazione che ha generato un po' di panico tra gli utilizzatori, preoccupati del fatto che la cosa potesse causare il blocco di Google Pay su Wear OS by Google. A partire dalla prossima settimana, il colosso di Mountan View cesserà alcune funzioni dell'app Google Pay tradizionale, tra cui i pagamenti e le transazioni peer-to-peer: il controllo delle carte di pagamento, delle carte fedeltà e dei pass dovrebbe restare invariata, pur non ricevendo l'app altri aggiornamenti in futuro. Le transazioni NFC in-store tramite Google Pay, dal lancio di Android 10, hanno iniziato a funzionare attraverso i Google Play ...

