No, non ci sono feti abortiti nei vaccini contro Covid-19 (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: geralt via Pixabay)C’è un legame tra feti abortiti e la produzione dei vaccini, ma non è vero che ci sono cellule di feti abortiti nei vaccini, né tanto meno che esista un sistema per prelevare feti vivi da donne appositamente messe incinta. Come spesso accade, nelle bufale scientifiche un fondo di verità c’è. Ma appunto un fondo. Linee cellulari derivate da feti abortiti, decenni fa, sono ancora oggi utilizzate per la produzione di alcuni vaccini, anche contro Covid-19. Ma per la loro produzione, non come ingredienti dei vaccini, come nei giorni scorsi raccontava il parroco di Cesena, in un intervento ormai divenuto ben noto. ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: geralt via Pixabay)C’è un legame trae la produzione dei, ma non è vero che cicellule dinei, né tanto meno che esista un sistema per prelevarevivi da donne appositamente messe incinta. Come spesso accade, nelle bufale scientifiche un fondo di verità c’è. Ma appunto un fondo. Linee cellulari derivate da, decenni fa,ancora oggi utilizzate per la produzione di alcuni, anche-19. Ma per la loro produzione, non come ingredienti dei, come nei giorni scorsi raccontava il parroco di Cesena, in un intervento ormai divenuto ben noto. ...

