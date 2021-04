Milano, in 15 picchiano e aggrediscono passanti a caso all’Arco della Pace: 4 arresti – Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro giovani, tutti incensurati, sono stati arrestati e messi ai domiciliari dalla polizia di Stato di Milano, e altri nove sono stati indagati, per una serie di episodi violenti – rapine e aggressioni – consumate prevalentemente nella zona della movida dell’Arco della Pace, nel capoluogo lombardo. I quattro sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. Sono in corso perquisizioni a carico di altri minorenni, incensurati, appartenenti allo stesso gruppo. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra mobile in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Milano, su richiesta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro giovani, tutti incensurati, sono stati arrestati e messi ai domiciliari dalla polizia di Stato di, e altri nove sono stati indagati, per una serie di episodi violenti – rapine e aggressioni – consumate prevalentemente nella zonamovida dell’Arco, nel capoluogo lombardo. I quattro sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. Sono in corso perquisizioni a carico di altri minorenni, incensurati, appartenenti allo stesso gruppo. Glisono stati eseguiti dalla Squadra mobile in esecuzione di una misura cautelare aglidomiciliari emessa dal gip di, su richiesta del ...

Advertising

Corriere : Milano, la «notte brava» del branco: in 15 picchiano e rapinano passanti a caso, quattr... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Milano, la «notte brava» del branco: in 15 picchiano e rapinano passanti a caso, quattro arresti - Piergiulio58 : Milano, la «notte brava» del branco: in 15 picchiano e rapinano passanti a caso, quattro arresti-… - GiusPecoraro : RT @Corriere: Milano, «branco» in azione all’Arco della Pace. In 15 picchiano e rapinano passanti a caso - PMicarelli : RT @Corriere: Milano, «branco» in azione all’Arco della Pace. In 15 picchiano e rapinano passanti a caso -