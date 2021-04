Migranti al confine con la Francia? La polizia di Macron spara (e la stampa tace) (Di giovedì 1 aprile 2021) Parigi, 1° apr – In realtà, lo abbiamo sempre saputo: sull’immigrazione Emmanuel Macron è morbido a parole ma durissimo coi fatti. È tutto un gioco di prospettiva: faccio il buonista al microfono, e il gendarme in camera caritatis. A proposito di gendarmi: durante l’ultimo fine settimana, al confine franco-italiano, una famigliola di rifugiati afghani se l’è vista molto brutta. All’altezza di Monginevro, in territorio provenzale, i Migranti sono stati fermati dalla gendarmerie di Macron, che prima ha aperto il fuoco e poi li ha riscaricati in Italia. Sono fatti così i francesi: fanno i globalisti, sì, ma con i confini degli altri. Chapeau. Francia odia: la polizia può sparare Tra la famiglia di afghani era presente anche una bambina di 11 anni, che poi è stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Parigi, 1° apr – In realtà, lo abbiamo sempre saputo: sull’immigrazione Emmanuelè morbido a parole ma durissimo coi fatti. È tutto un gioco di prospettiva: faccio il buonista al microfono, e il gendarme in camera caritatis. A proposito di gendarmi: durante l’ultimo fine settimana, alfranco-italiano, una famigliola di rifugiati afghani se l’è vista molto brutta. All’altezza di Monginevro, in territorio provenzale, isono stati fermati dalla gendarmerie di, che prima ha aperto il fuoco e poi li ha riscaricati in Italia. Sono fatti così i francesi: fanno i globalisti, sì, ma con i confini degli altri. Chapeau.odia: lapuòre Tra la famiglia di afghani era presente anche una bambina di 11 anni, che poi è stata ...

