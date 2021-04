M5s, per la "prima" di Conte torna lo streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Una novità certamente c’è. Nel mondo pentastellato torna la diretta streaming. Su Facebook sarà possibile ascoltare l’intervento del leader in pectore Giuseppe Conte durante l’assemblea M5s ma, sarebbe chiedere troppo, non sono previste repliche. Se non gli interventi del reggente Vito Crimi e di alcuni amministratori locali tra cui il sindaco di Roma Virginia Raggi. In un primo momento i rappresentanti dei territori erano stati esclusi, ma solo questa mattina hanno avuto il via libera dopo mugugni e qualche protesta. Potrebbe invece irrompere Beppe Grillo per dare l’investitura ufficiale all’ex premier che da stasera è nei fatti il nuovo capo politico grillino. Capo politico in un momento difficilissimo e di forti fibrillazioni tra lo scontro con Davide Casaleggio e il problema del limite dei due mandati che la vecchia guardia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Una novità certamente c’è. Nel mondo pentastellatola diretta. Su Facebook sarà possibile ascoltare l’intervento del leader in pectore Giuseppedurante l’assemblea M5s ma, sarebbe chiedere troppo, non sono previste repliche. Se non gli interventi del reggente Vito Crimi e di alcuni amministratori locali tra cui il sindaco di Roma Virginia Raggi. In un primo momento i rappresentanti dei territori erano stati esclusi, ma solo questa mattina hanno avuto il via libera dopo mugugni e qualche protesta. Potrebbe invece irrompere Beppe Grillo per dare l’investitura ufficiale all’ex premier che da stasera è nei fatti il nuovo capo politico grillino. Capo politico in un momento difficilissimo e di forti fibrillazioni tra lo scontro con Davide Casaleggio e il problema del limite dei due mandati che la vecchia guardia ...

