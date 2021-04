La distruzione della foresta tropicale è salita del 12% (Di giovedì 1 aprile 2021) L’anno 2020 ha segnato la distruzione della foresta pluviale. Nonostante la crisi economica legata al Coronavirus, 4,2 milioni di ettari di questi ecosistema essenziale per il pianeta sono scomparsi: andati in fumo o uccisi dall’uomo. È quanto emerge dallo studio annuale Global Forest Watch, pubblicato mercoledì, dove specifica che queste cifre sono in aumento del +12% rispetto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) L’anno 2020 ha segnato lapluviale. Nonostante la crisi economica legata al Coronavirus, 4,2 milioni di ettari di questi ecosistema essenziale per il pianeta sono scomparsi: andati in fumo o uccisi dall’uomo. È quanto emerge dallo studio annuale Global Forest Watch, pubblicato mercoledì, dove specifica che queste cifre sono in aumento del +12% rispetto

La distruzione della foresta tropicale è aumentata del 12% nel 2020 - Ambiente & Energia Agenzia ANSA La distruzione della foresta tropicale è salita del 12% La distruzione della foresta tropicale è salita al 12% nel 2020. La pandemia non ha fatto bene all'ecosistama. Vediamo insieme i dettagli.

