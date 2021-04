Italia Under 21, Maggiore: «Non fateci passare da antisportivi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia e della Nazionale Under 21, ha scritto una lettera sulla Gazzetta dello Sport Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia e della Nazionale Under 21, ha scritto una lettera sulla Gazzetta dello Sport. «Siamo ai quarti. A leggero così può sembrare normalità, ma soltanto chi è stato all’interno di questo gruppo sa tutte le difficoltà che abbiamo passato. (…) Anche il nostro gruppo di azzurrini è stato colpito dal virus nel raduno di settembre. Il periodo più difficile per la squadra. Ma essendo una Squadra Vera con le maiuscole, fatta di valori sani e con lo stesso obiettivo, ne siamo usciti e abbiamo ottenuto la qualificazione. (…) A livello personale non posso non raccontare la mia esperienza, di cui purtroppo il Covid è stato protagonista. Sono diventato positivo proprio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulio, centrocampista dello Spezia e della Nazionale21, ha scritto una lettera sulla Gazzetta dello Sport Giulio, centrocampista dello Spezia e della Nazionale21, ha scritto una lettera sulla Gazzetta dello Sport. «Siamo ai quarti. A leggero così può sembrare normalità, ma soltanto chi è stato all’interno di questo gruppo sa tutte le difficoltà che abbiamo passato. (…) Anche il nostro gruppo di azzurrini è stato colpito dal virus nel raduno di settembre. Il periodo più difficile per la squadra. Ma essendo una Squadra Vera con le maiuscole, fatta di valori sani e con lo stesso obiettivo, ne siamo usciti e abbiamo ottenuto la qualificazione. (…) A livello personale non posso non raccontare la mia esperienza, di cui purtroppo il Covid è stato protagonista. Sono diventato positivo proprio ...

