I sindaci attaccano Draghi | Letta non incontra Renzi e Conte parla stasera

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – E’ la prima vera e ‘grossa’ grana per Mario Draghi e il suo governo. I sindaci italiani sono scesi in guerra, e lo accusano di aver rotto il patto di unità: “Contrariamente a quanto sempre accaduto fino ad ora, il Governo non ha ascoltato i sindaci prima di varare un provvedimento con misure restrittive per contenere il contagio. Si è interrotta una collaborazione, finora stabile, garantita anche dalla disponibilità sempre pronta dei sindaci, e non mi spiego per quale ragione. Eppure quelle decise con l’ultimo decreto sono misure dure”, ha tuonato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, l’associazione nazionale che rappresenta gli ottomila primi cittadini.