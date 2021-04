Guai per la Juventus, festino in casa McKennie: presenti altri due calciatori bianconeri, rischiano la denuncia (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo le difficoltà in campo, la Juventus deve fare i conti con problemi anche fuori dal rettangolo di gioco. Nel dettaglio nel mirino è finito un festino organizzato anche da McKennie, presenti anche Dybala e Arthur. La stagione dei bianconeri non è stata sicuramente positiva, in campionato il distacco dalla vetta occupata dall’Inter non permette di poter lottare per lo scudetto, in Champions League è stata deludente l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto. La dirigenza ha comunque intenzione di continuare con il nuovo progetto iniziato in avvio di stagione. L’intenzione è quella di confermare Pirlo ed inserire in rosa calciatori in grado di fare la differenza. Il festino in casa Juventus McKennie ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo le difficoltà in campo, ladeve fare i conti con problemi anche fuori dal rettangolo di gioco. Nel dettaglio nel mirino è finito unorganizzato anche daanche Dybala e Arthur. La stagione deinon è stata sicuramente positiva, in campionato il distacco dalla vetta occupata dall’Inter non permette di poter lottare per lo scudetto, in Champions League è stata deludente l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto. La dirigenza ha comunque intenzione di continuare con il nuovo progetto iniziato in avvio di stagione. L’intenzione è quella di confermare Pirlo ed inserire in rosain grado di fare la differenza. Ilin...

