Gruppo Bper approva il bilancio di sostenibilità (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Gruppo Bper ha pubblicato nei giorni scorsi il bilancio di sostenibilità consolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2020, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. I temi affrontati nel documento sono numerosi: il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 13 mila dipendenti, con un focus sulle pari opportunità in azienda, la riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei servizi. Ma anche un approfondimento su progetti di mobilità sostenibile, sull’offerta di prodotti etici e green per aziende e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilha pubblicato nei giorni scorsi ildiconsolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2020, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. I temi affrontati nel documento sono numerosi: il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 13 mila dipendenti, con un focus sulle pari opportunità in azienda, la riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei servizi. Ma anche un approfondimento su progetti di mobilità sostenibile, sull’offerta di prodotti etici e green per aziende e ...

Advertising

fisac_cgil : Gruppo Bper: nel conto della serva... è la somma che fa il totale - - lmellanofiba : STOP alle pressioni commerciali nel Gruppo Bper!! – FIRST Gruppo BPER - fisac_cgil : Gruppo Bper: non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo - - Uilcanetwork : Gruppo #Bper: non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo - #UILCA - fisco24_info : Bper, Assemblea Bper Leasing-Sardaleasing approva bilancio 2020: L’Assemblea dei Soci di Bper Leasing-Sardaleasing,… -