Grandi nevicate sulle Alpi | la colpa è del surriscaldamento dell' Artico

(Di giovedì 1 aprile 2021) La neve continua a stazionare: ciò non sta avvenendo per un clima freddo, ma per un plare fenomeno spiegato in una ricerca. Tendenzialmente infatti si stanno registrando inverni ...

Advertising

globalistIT : Non dimentichiamoci del problema #clima -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi nevicate

Corriere Delle Alpi

ad_dyn L'ingente strato nevoso deposto al suolo, in particolare in aree come le Alpi Giulie dove già piogge esono tra le più elevate di tutta Europa, è così in grado di bilanciare l'...... in particolare in aree come le Alpi Giulie dove già piogge esono tra le più elevate di ...con 'Le Scienze' di aprile il libro di Lucy e Stephen Hawking Il segreto dei sogni Le più...La ricerca del Cnr giustifica con l’aumento degli estremi nevosi nel settore alpino orientale le cause alla base della resilienza dei piccoli ghiacciai delle Alpi Giulie ...Meteo per Giovedì 1 Aprile 2021, Roma. Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperature comprese tra 11 e 22°C ...