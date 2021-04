George Leonard del GF10 ospite nel weekend a Cervia (Di giovedì 1 aprile 2021) George Leonard con Chiara Trincanato, Sara Mondin, Giorgia Alfieri, Aurora Nivellini, Vittoria Greco e Alessandra Rumieri – Foto di Eda DautiIl “Principe” del Grande Fratello 10 ospite in città di un celebre brand di moda: “Ibiza è come Milano Marittima, si respira una voglia pazza di ripartire” Cervia – Per il “Principe” il tempo sembra non passare mai. Fisico da modello, sorriso seducente, pizzetto da moschettiere e l’immancabile codino nei capelli. E’ stato lui – George Leonard, l’indimenticato principe del Grande Fratello 10 (quello dell’amore saffico fra Veronica Ciardi e Sarah Nile) – uno dei grandi protagonisti del weekend di Cervia che ha ospitato, per gran parte in modalità digitale, la speciale anteprima della presentazione della collezione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021)con Chiara Trincanato, Sara Mondin, Giorgia Alfieri, Aurora Nivellini, Vittoria Greco e Alessandra Rumieri – Foto di Eda DautiIl “Principe” del Grande Fratello 10in città di un celebre brand di moda: “Ibiza è come Milano Marittima, si respira una voglia pazza di ripartire”– Per il “Principe” il tempo sembra non passare mai. Fisico da modello, sorriso seducente, pizzetto da moschettiere e l’immancabile codino nei capelli. E’ stato lui –, l’indimenticato principe del Grande Fratello 10 (quello dell’amore saffico fra Veronica Ciardi e Sarah Nile) – uno dei grandi protagonisti deldiche ha ospitato, per gran parte in modalità digitale, la speciale anteprima della presentazione della collezione ...

