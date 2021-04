Furto in bene confiscato, rubato materiale per 50mila euro. Coop Apeiron: quarto raid in due anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ignoti hanno rubato nella notte, all’interno del bene confiscato alla camorra e denominato “Cento Moggi”, situato a Pignataro Maggiore (Caserta), un gruppo elettrogeno e altro materiale per un valore stimato in quasi 50mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Capua; dal sopralluogo è emerso che i ladri hanno divelto il cancello e hanno potuto agire in modo indisturbato, non essendoci telecamere di videosorveglianza nell’area. Dai primi accertamenti, sembra che ad agire siano stati dei professionisti, visto il tipo materiale rubato e gli attrezzi utilizzati, e che il raid non sia collegato all’attività di riuso del bene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ignoti hannonella notte, all’interno delalla camorra e denominato “Cento Moggi”, situato a Pignataro Maggiore (Caserta), un gruppo elettrogeno e altroper un valore stimato in quasi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Capua; dal sopralluogo è emerso che i ladri hanno divelto il cancello e hanno potuto agire in modo indisturbato, non essendoci telecamere di videosorveglianza nell’area. Dai primi accertamenti, sembra che ad agire siano stati dei professionisti, visto il tipoe gli attrezzi utilizzati, e che ilnon sia collegato all’attività di riuso del...

