Fredy Guarin fuori di testa: aggredisce il padre e un uomo in divisa (VIDEO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Fredy Guarin fuori di testa. Il giocatore colombiano, che ha vestito anche la maglia dell'Inter, è stato protagonista di una vicenda che fa davvero rabbrividire: secondo quanto riportato dai media colombiani Guarin avrebbe avuto un litigio con il padre aggredendolo in maniera feroce. Non solo, avrebbe anche aggredito un uomo in divisa secondo quanto riportato dalla Polizia di Medellin. Il calciatore classe 1986 è stato catturato. In alto il VIDEO dell'accaduto. SportFace.

