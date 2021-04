Francesco Bracotti, Under 30 di Forbes, 'porta' i monoclonali in Italia: "Devo ancora dimostrare tutto" (Di giovedì 1 aprile 2021) A soli 26 anni ha scoperto un nuovo sistema proteico di nanoparticelle (NanoMuG) capace di incorporare i farmaci e di portarli direttamente dove serve che agiscano. Ma non solo: è anche country commercial manager Covid assets & Specialty care pipeline di un colosso della farmaceutica come Gsk, dove da novembre 2020 conduce il lancio commerciale in Italia degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. È un curriculum invidiabile quello di Francesco Bracotti, inserito da Forbes nella lista degli Under 30 più influenti del 2021. Ma, intervistato da HuffPost, parla di sé con molta umiltà: “Devo ancora dimostrare tutto. Io sono l’esempio lampante che chiunque può farcela, non ho fatto niente di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) A soli 26 anni ha scoperto un nuovo sistema proteico di nanoparticelle (NanoMuG) capace di incorporare i farmaci e dirli direttamente dove serve che agiscano. Ma non solo: è anche country commercial manager Covid assets & Specialty care pipeline di un colosso della farmaceutica come Gsk, dove da novembre 2020 conduce il lancio commerciale indegli anticorpiper la cura del Covid-19. È un curriculum invidiabile quello di, inserito danella lista degli30 più influenti del 2021. Ma, intervistato da HuffPost, parla di sé con molta umiltà: “. Io sono l’esempio lampante che chiunque può farcela, non ho fatto niente di ...

