**Fibercop: Tim, perfezionayo accordo per ingresso Kkr e Fastweb in capitale** (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Tim, KKR Infrastructure e Fastweb comunicano l'esecuzione degli accordi relativi all'ingresso di KKR Infrastructure e Fastweb nel capitale di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria di Tim (dall'armadio in strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture di TIM (80%) e Fastweb (20%). Come annunciato lo scorso 31 agosto, si è concluso l'acquisto da parte di KKR Infrastructure del 37,5% di FiberCop da TIM per un controvalore di 1,8 miliardi, sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro (equity value 4,7 miliardi di euro); al tempo stesso Fastweb ha sottoscritto azioni FiberCop corrispondenti al 4,5% del capitale della società, mediante conferimento del 20% detenuto in FlashFiber, ...

