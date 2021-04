Eurovision 2021 | ci sarà il pubblico Test per gli eventi in era Covid

Advertising

LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: Ammessi 3.500 spettatori per l'Eurovision - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Eurovision Song Contest, a Rotterdam ammessi 3500 spettatori - repubblica : Eurovision Song Contest, a Rotterdam ammessi 3500 spettatori - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Ammessi 3.500 spettatori per l'Eurovision - rockolpoprock : Eurovision Song Contest 2021: obiettivo pubblico nel palasport. -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision 2021

Anche in era Covid , quest'anno ci sarà il pubblico ad applaudire i cantanti dell'Song Contest in programma a maggio a Rotterdam: gli organizzatori hanno ottenuto il ...di Sanremo. I ...Ammessi 3.500 spettatori per ...Ammessi solo con tampone negativo all'Ahoy Arena per la 65ma edizione della kermesse musicale. Per l'Italia gareggiano i Maneskin ...E' in programma a maggio a Rotterdam. Un test voluto dal governo olandese per una graduale riammissione del pubblico ai grandi eventi sportivi e culturali. l'Italia verrà rappresentata dai Maneskin ...