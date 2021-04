Emanuele Filiberto ad Amici | lo scetticismo iniziale e quel sms di Maria De Filippi

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 aprile 2021)Deha sceltoper ricoprire il ruolo di giudice durante il serale di, a fianco di Stash e Stefano de Martino. Una scelta che aveva già fatto discutere (e di cui avevamo già scritto), su cui ritorniamo quest’oggi per due motivi: perché gli spettatori pare abbiano cambiato opinione sull’erede dei Savoia e perché lui stesso ha rivelato un interessante retroscena. LEGGI ANCHE => “Che c’entra con?”: polemica su Twitter per la scelta di, loe l’sms diDeMa partiamo dal fatto che i fan del programma non hanno, inizialmente, ...