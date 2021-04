Covid, vaccini in esaurimento: allarme in Veneto e Lazio (Di giovedì 1 aprile 2021) I vaccini ritardano ad arrivare e le scorte delle dosi nei magazzini iniziano ad andare in esaurimento: in Veneto e nel Lazio scoppia la polemica. Credit: Michael Ciaglo/Getty ImagesLa campagna di vaccinazione anti-Covid ha preso il via alla fine di dicembre 2020: a tre mesi dalla partenza la somministrazione continua a procedere a rilento, tra ritardi delle aziende farmaceutiche nella consegna del siero e problemi organizzativi delle singole Regioni. Secondo i dati che vengono comunicati quotidianamente, ad oggi poco più di 3 milioni di persone hanno ricevuto le due dosi, mentre circa 7 milioni hanno ricevuto la prima somministrazione del siero. Si tratta rispettivamente del 5% e del 12% all’incirca della popoLazione italiana. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021) Iritardano ad arrivare e le scorte delle dosi nei magazzini iniziano ad andare in: ine nelscoppia la polemica. Credit: Michael Ciaglo/Getty ImagesLa campagna di vaccinazione anti-ha preso il via alla fine di dicembre 2020: a tre mesi dalla partenza la somministrazione continua a procedere a rilento, tra ritardi delle aziende farmaceutiche nella consegna del siero e problemi organizzativi delle singole Regioni. Secondo i dati che vengono comunicati quotidianamente, ad oggi poco più di 3 milioni di persone hanno ricevuto le due dosi, mentre circa 7 milioni hanno ricevuto la prima somministrazione del siero. Si tratta rispettivamente del 5% e del 12% all’incirca della popone italiana. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica ...

