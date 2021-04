Covid: Bertolaso, 'in Lombardia campagna di massa parte 12 aprile con 75-79enni' (2) (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Questa prima fase di massa potrà contare su circa 65mila dosi possibili da somministrare al giorno. A inizio maggio, quando ci saranno forniture maggiori di vaccini, "arriveremo a mille linee vaccinali nel complesso e una produzione quotidiana che supererà i 144mila previsti, una cifra comunque prudenziale", ha spiegato Bertolaso, in conferenza stampa a Milano, perché a questa si potranno aggiungere la capacità di medici di base, aziende e farmacie. I centri vaccinali massivi sono stati scelti per raggiungere il più possibile le persone sul territorio, altrimenti ci saranno le unità mobili che, organizzate da Areu, andranno dove è necessario a vaccinare i cittadini. I centri vaccinali saranno aperti dalle 8 di mattina alle 20. Con Poste, si potrà risolvere anche un altro problema, quello dell'eccessiva burocratizzazione dei vaccini. "Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Questa prima fase dipotrà contare su circa 65mila dosi possibili da somministrare al giorno. A inizio maggio, quando ci saranno forniture maggiori di vaccini, "arriveremo a mille linee vaccinali nel complesso e una produzione quotidiana che supererà i 144mila previsti, una cifra comunque prudenziale", ha spiegato, in conferenza stampa a Milano, perché a questa si potranno aggiungere la capacità di medici di base, aziende e farmacie. I centri vaccinali massivi sono stati scelti per raggiungere il più possibile le persone sul territorio, altrimenti ci saranno le unità mobili che, organizzate da Areu, andranno dove è necessario a vaccinare i cittadini. I centri vaccinali saranno aperti dalle 8 di mattina alle 20. Con Poste, si potrà risolvere anche un altro problema, quello dell'eccessiva burocratizzazione dei vaccini. "Per ...

