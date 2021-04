Cosa hanno raccontato alcuni testimoni al processo sulla morte di George Floyd (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Stephen Maturen/Getty Images)La polizia non ha lasciato che nessuno si avvicinasse a George Floyd per praticargli le manovre di rianimazione, né ha ascoltato le richieste dei presenti di allentare la presa di sottomissione che stava soffocando il 46enne afroamericano. Al terzo giorno dall’inizio del processo contro l’ex poliziotto Derek Chauvin accusato della morte di Floyd, i testimoni sono apparsi ancora traumatizzati mentre raccontavano la loro esperienza di quelle ore del 29 marzo 2020. Il racconto del cassiere Durante le ricostruzioni in tribunale, sono stati mostrati per la prima volta i video delle telecamere di sorveglianza del negozio dove si trovava Floyd prima della sua morte. Le immagini lo riprendono mentre raccoglie un frutto che ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto: Stephen Maturen/Getty Images)La polizia non ha lasciato che nessuno si avvicinasse aper praticargli le manovre di rianimazione, né ha ascoltato le richieste dei presenti di allentare la presa di sottomissione che stava soffocando il 46enne afroamericano. Al terzo giorno dall’inizio delcontro l’ex poliziotto Derek Chauvin accusato delladi, isono apparsi ancora traumatizzati mentre raccontavano la loro esperienza di quelle ore del 29 marzo 2020. Il racconto del cassiere Durante le ricostruzioni in tribunale, sono stati mostrati per la prima volta i video delle telecamere di sorveglianza del negozio dove si trovavaprima della sua. Le immagini lo riprendono mentre raccoglie un frutto che ...

Advertising

LegaSalvini : Paolo Liguori: 'I cinesi hanno avvertito con molto ritardo del Covid. Poi hanno trascinato ancora questa mancanza d… - borghi_claudio : @Comemigirano @luca_ceo @sonolamadame1 @byoblu No, infatti sin da quando lo hanno fatto con Trump dico che è una fo… - Esercito : I Marescialli frequentatori dell'ultimo anno del 21° corso 'Esempio' hanno giurato fedeltà alla #RepubblicaItaliana… - Lucia46919627 : @sononatanera @DayaneStan Quanto trash ci siamo persi.... Non immagino cosa hanno combinato in hotel - before2000 : Allora mettiamo in chiaro una cosa Vaccinassero i LORO figli e nipoti e tutta la loro generazione Lasciassero in… -