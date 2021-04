Conte all’assemblea: “La sfida è rifondare il M5s, non sarà operazione di marketing. E non rinnegheremo i valori del passato” (Di giovedì 1 aprile 2021) La sfida è “rifondare il Movimento 5 stelle“. Giuseppe Conte ha preso la parola davanti all’assemblea congiunta dei gruppi M5s e ha iniziato presentando il suo manifesto per la rigenerazione, che, ha detto “non vorrà dire rinnegare i valori del passato”. “Oggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato questa sfida complessa ed affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle. Non è un’operazione di restyling o marketing politico ma un’opera coraggiosa di rigenerazione del Movimento, senza rinnegare il passato”. “Il M5s ha scritto pagine importanti della storia politica italiana”, ha esordito l’ex presidente del Consiglio, “se vi guardate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Laè “il Movimento 5 stelle“. Giuseppeha preso la parola davanticongiunta dei gruppi M5s e ha iniziato presentando il suo manifesto per la rigenerazione, che, ha detto “non vorrà dire rinnegare idel”. “Oggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato questacomplessa ed affascinante:il Movimento 5 stelle. Non è un’di restyling opolitico ma un’opera coraggiosa di rigenerazione del Movimento, senza rinnegare il”. “Il M5s ha scritto pagine importanti della storia politica italiana”, ha esordito l’ex presidente del Consiglio, “se vi guardate ...

