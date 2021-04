Con Marevivo adotti una spiaggia e la salvi dall’incuria (Di giovedì 1 aprile 2021) A trentasei anni dalla prima attività di beach cleanup, Marevivo lancia oggi la sua nuova campagna nazionale “Adotta una spiaggia”, attraverso la quale sarà possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. mrv/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) A trentasei anni dalla prima attività di beach cleanup,lancia oggi la sua nuova campagna nazionale “Adotta una”, attraverso la quale sarà possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. mrv/abr/red su Il Corriere della Città.

