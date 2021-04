Con due teaser di CSI: Vegas il sequel è ufficiale, nel cast tornano alcune star della serie originale (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo i rumors di qualche settimana fa il progetto di CSI: Vegas diventa ufficialmente realtà con due teaser per il nuovo titolo del franchise. CBS ha annunciato il 31 marzo di aver dato l’ordine di produzione per una stagione della nuova serie, sequel del successo globale CSI: Crime Scene Investigation, che per sette anni tra il 2006 e il 2016 è stata la serie drammatica più seguita del 21° secolo. Con l’annuncio dell’avvio della produzione di CSI: Vegas, CBS ha fatto sapere che le star originali di CSI William Petersen e Jorja Fox riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Gil Grissom e Sara Sidle e Wallace Langham tornerà nei panni di David Hodges. Inoltre entrano nel cast Paula Newsome, Matt Lauria, Mel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo i rumors di qualche settimana fa il progetto di CSI:diventa ufficialmente realtà con dueper il nuovo titolo del franchise. CBS ha annunciato il 31 marzo di aver dato l’ordine di produzione per una stagionenuovadel successo globale CSI: Crime Scene Investigation, che per sette anni tra il 2006 e il 2016 è stata ladrammatica più seguita del 21° secolo. Con l’annuncio dell’avvioproduzione di CSI:, CBS ha fatto sapere che leoriginali di CSI William Petersen e Jorja Fox riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Gil Grissom e Sara Sidle e Wallace Langham tornerà nei panni di David Hodges. Inoltre entrano nelPaula Newsome, Matt Lauria, Mel ...

EnricoLetta : Si comincia. Subito al lavoro al ?@pdnetwork? con le due nuove capogruppo ?@SimonaMalpezzi? e ?@serracchiani?.… - BentivogliMarco : Due brutte notizie per il lavoro: - la dismissione di #Eni del cracking #PortoMarghera che porterà oltre 400 esub… - UffiziGalleries : #UffiziQuiz Certo! Queste uova del pittore leonardesco #Melzi (1515c.) non hanno niente a che fare con quelle pasqu… - halcyonic_ : @Imbohemien @lamorsfigato voi due bruttoni vi ho seguiti con il privato e non mi avete cagato vi cancello - EmanueleGarbero : @le2comari Una non si fida delle scuse di quello che l'ha presa per il culo con il gruppo per due settimane e che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Con due Gimbe: 'Vaccinazione completa per solo 28% over80, nessun dato sui fragili' Sul piano della campagna vaccinale, solo il 28,3% degli over 80 ha ricevuto le due iniezioni ... Hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 3.143.159 milioni di persone (5,3% della ...

Autogrill cede attività autostrade Usa per 375 mln dollari La cessione delle attività autostradali statunitensi segue la vendita del business autostradale canadese avvenuta due anni fa ed è in linea con gli obiettivi strategici del gruppo Autogrill che ...

Con due campagne social Melegatti racconta la Pasqua degli italiani Horeca News M5s, il piano di Conte. Stoppare le correnti e mediare sul terzo mandato Tutti assieme sulla piattaforma per ascoltare Conte. Pioveranno sicuramente domande sui due mandati come sull’eterna guerra con Davide Casaleggio e la sua piattaforma Rousseau. Freme e quasi sbanda - ...

F1: iniziati i lavori a Melbourne, i tempi scenderanno di 5" Il nuovo layout dell'Albert Park vedrà i tempi del giro di qualifica di Formula 1 scendere di ben 5 secondi, secondo quanto afferma Australian Grand Prix Corporation.

