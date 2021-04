Ciccio Graziani e il consiglio a Filippo Inzaghi: “Scappi da Benevento” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un Ciccio Graziani in vena di confidenze e di consigli quello intervenuto questo pomeriggio alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. L’ex attaccante di Roma e Torino, parlando di Napoli e Benevento, ha voluto lanciare un messaggio a Filippo Inzaghi, tecnico della formazione giallorossa. “A Filippo consiglio invece di scappare da Benevento al termine ella stagione perché salvando i sanniti avrebbe compiuto la propria missione e sarebbe complicato riuscire a migliorarsi ulteriormente. Questa, almeno, è la mia opinione“, sono state le parole di Graziani. Dichiarazioni che avranno l’effetto della benzina sul fuoco, considerando che il contratto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unin vena di confidenze e di consigli quello intervenuto questo pomeriggio alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. L’ex attaccante di Roma e Torino, parlando di Napoli e, ha voluto lanciare un messaggio a, tecnico della formazione giallorossa. “Ainvece di scappare daal termine ella stagione perché salvando i sanniti avrebbe compiuto la propria missione e sarebbe complicato riuscire a migliorarsi ulteriormente. Questa, almeno, è la mia opinione“, sono state le parole di. Dichiarazioni che avranno l’effetto della benzina sul fuoco, considerando che il contratto di ...

