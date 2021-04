Chievo-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Chievo-Spal sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentunesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due pareggi e due sconfitte, vogliono tornare al successo per mantenere il proprio piazzamento playoff; i ferraresi, dal canto loro, arrivano dall’importante vittoria con il Cittadella e sperano di trovare continuità nei risultati. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 2 aprile; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentunesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due pareggi e due sconfitte, vogliono tornare al successo per mantenere il proprio piazzamento playoff; i ferraresi, dal canto loro, arrivano dall’importante vittoria con il Cittadella e sperano di trovare continuità nei risultati. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 2 aprile; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

