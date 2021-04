Che senso ha accapigliarsi sullo share di Chi l’ha visto? (Di giovedì 1 aprile 2021) Si parte dal dato di fatto che Chi l’ha visto? è una trasmissione di successo da anni e che non ha certo bisogno di mezzucci per poter conquistare una sua audience molto profilata e molto fedele. Per questo motivo, parlare del caso di Denise Pipitone e della somiglianza con la ragazza russa Olesya Rostova in cerca dei genitori non può assolutamente essere un espediente per recuperare punti di share. È semplicemente in linea con il tone of voice del format attualmente presentato dalla giornalista Federica Sciarelli. LEGGI ANCHE > La Lega vuole querelare Federica Sciarelli e Chi l’ha visto Il caso Denise Pipitone a Chi l’ha visto e la polemica sullo share Per questo si fa fatica a comprendere la reazione del regista Ricky Tognazzi che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 aprile 2021) Si parte dal dato di fatto che Chi? è una trasmissione di successo da anni e che non ha certo bisogno di mezzucci per poter conquistare una sua audience molto profilata e molto fedele. Per questo motivo, parlare del caso di Denise Pipitone e della somiglianza con la ragazza russa Olesya Rostova in cerca dei genitori non può assolutamente essere un espediente per recuperare punti di. È semplicemente in linea con il tone of voice del format attualmente presentato dalla giornalista Federica Sciarelli. LEGGI ANCHE > La Lega vuole querelare Federica Sciarelli e ChiIl caso Denise Pipitone a Chie la polemicaPer questo si fa fatica a comprendere la reazione del regista Ricky Tognazzi che ...

