Atitech | Lettieri | ‘prestito Iccrea | CdP e Banco Bpm parte di un finanziamento più ampio’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Napoli, 1 apr. (Adnkronos) – ‘Si tratta della prima tranche di un’operazione più ampia – per complessivi 25 milioni di euro – che stiamo realizzando con il supporto del mondo bancario e finanziario per sostenere gli investimenti e la crescita avviata dall’azienda già da qualche anno e che l’ha portata a diventare una delle prime realtà internazionali nel settore delle manutenzioni aeronautiche; sostegno ancora più utile oggi, dopo il rallentamento dovuto alla grave pandemia che ci ha colpiti”. Così il patron diGianninel commentare ilda 15 milioni ricevuto dal gruppo, Cassa depositi e prestiti eBpm. ‘Se da unadobbiamo ringraziare il sistema creditizio per aver creduto nell’iniziativa – prosegue– ...

spa - nata nel 1989 come costola della ATI/Alitalia e rilevata dal Gruppo Meridie che fa riferimento a Gianni Lettieri nel 2009 con una operazione di turn around - opera nel settore della manutenzione aeronautica