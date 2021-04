Assorbenti non acquistabili in supermercato: le assurde norme anti-Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) La vendita degli Assorbenti è stata vietata oltre le 18.00 in un supermercato in Puglia. Assorbenti, vendita vietata dopo le 18.00: “Non sono beni essenziali”. La denuncia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) La vendita degliè stata vietata oltre le 18.00 in unin Puglia., vendita vietata dopo le 18.00: “Non sono beni essenziali”. La denuncia su Notizie.it.

fanpage : Vietata la vendita di assorbenti dopo le 18:15, la denuncia di Alessia diventa virale - ladanihadetto : RT @OizaQueensday: Comunque sarebbe da spargere mutande e assorbenti sporchi di sangue ovunque per le città per ribadire che sì sanguiniamo… - devrijnho : Ma chi cazzo vuole la coppetta ma datemi i miei bei assorbenti senza tasse e non rompetemi i coglioni - camfedera : RT @OizaQueensday: Comunque sarebbe da spargere mutande e assorbenti sporchi di sangue ovunque per le città per ribadire che sì sanguiniamo… - IndignataL : Non ci posso credere!??????Vendita assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia di Alessia: 'In zona rossa non dobbiamo… -