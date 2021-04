Álvaro Soler è di nuovo single: finita la storia con Sofia Ellar (Di giovedì 1 aprile 2021) È finita la storia d’amore tra Álvaro Soler e Sofia Ellar. Ad annunciarlo, sui social, entrambi, con lo stesso post e la stessa foto, ricordo di una giornata felice insieme. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) È finita la storia d’amore tra Álvaro Soler e Sofia Ellar. Ad annunciarlo, sui social, entrambi, con lo stesso post e la stessa foto, ricordo di una giornata felice insieme.

doomboy : Le canzoni di Alvaro Soler mentre siamo chiusi dentro e fuori esplode la primavera sono una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo... - SaCe86 : RT @mtvitalia: Alvaro Soler ha fatto sapere ai fan che lui e Sofia Ellar non sono più una coppia ?? - mtvitalia : Alvaro Soler ha fatto sapere ai fan che lui e Sofia Ellar non sono più una coppia ?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alvaro Soler - Magia - lapresielapagai : Nemmeno la pandemia e le restrizioni ci salvano dalla canzone estiva di Alvaro Soler -

Ultime Notizie dalla rete : Álvaro Soler Alvaro Soler ha annunciato la fine della relazione con Sofia Ellar Lo scorso 9 gennaio, quando Alvaro Soler ha compiuto 30 anni, Sofia Ellar gli ha dedicato un dolce post in cui lo definiva: " Il migliore del mondo ". Intanto il cantante reso famoso dalla hit "El ...

Alvaro Soler, è finita con la sua fidanzata Sofia: 'Le nostre vite continueranno su strade diverse', l'annuncio Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Alvaro Soler e la sua fidanzata storica Sofia si sono lasciati: l'annuncio del cantante sui social ...

