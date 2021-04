Alleanza Assicurazioni accelera protection e entra nel segmento casa

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Oggi ben il 73% delle famiglie italiane è proprietario dellain cui vive, ma solo il 22% ha almeno una polizza abitazione (multirischio, incendio e le cosiddette ‘globali fabbricati')1 e più del 60% delle famiglie decide di assicurarsi solo dopo avere subito un danno in2. In questo scenario, attuando la Strategia Partner di Vita di Generali Country Italia con spinta su innovazione e tecnologia e focus sulil suo impegno in ambitonelin questi anni ha registrato risultati record, confermati anche nel 2020, pur in un mercato in contrazione (-8%)3. Dal 2015 ...

Alleanza Assicurazioni lancia 'Casa Semplice', il piano di protezione della propria abitazione, di chi la vive e di…

La Compagnia accelera il suo impegno in ambito protection e entra nel segmento casa supportando anche le famiglie colpite dalle conseguenze economiche del Covid-19 ...