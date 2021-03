Usa | “hacker russi hanno attaccato dipartimento Stato”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 marzo 2021), si sospetta diretti dallaa,violato il sistema informatico deldiamericano rubando migliaia di mail. Lo rivela Politico citando fonti informate dell’attacco avvenuto lo scorso anno. Ad essere rubate sono state mail dell’ufficio degli affari europei ed euroasiatici e dell’ufficio Asia orientale e del Pacifico. In quello che viene descritto come il secondo attacco, sostenuto dal Cremlino, al mail server deldiin meno di decennio, non sarebbero stati violati i network delle informazioni riservate. Un portavoce del, interpellato da Politico, non ha voluto rilasciare commenti specifici: “Per ragioni di sicurezza, non possiamo discutere la natura o l’ampiezza di ogni presunto ...