“Star Wars: The Bad Batch” in arrivo dal 4 maggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disney+ ha lanciato il nuovissimo trailer di Star Wars: The Bad Batch di Lucasfilm, una serie animata originale che debutterà in esclusiva su Disney+. Star Wars: The Bad Batch farà il suo debutto martedì 4 maggio, con una speciale premiere della durata di 70 minuti, a cui seguiranno poi nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7 maggio. Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disney+ ha lanciato il nuovissimo trailer di: The Baddi Lucasfilm, una serie animata originale che debutterà in esclusiva su Disney+.: The Badfarà il suo debutto martedì 4, con una speciale premiere della durata di 70 minuti, a cui seguiranno poi nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7: The Badsegue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad(introdotti per la prima volta in: The Clone) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della ...

