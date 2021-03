Sophie Codegoni ha già dimenticato Matteo? Con chi è stata beccata, ex tronista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Protagonista del trono classico di Uomini e Donne Sophie Codegoni è riuscita a conquistare il pubblico soprattutto dopo aver scelto il bel corteggiatore Matteo Ranieri che in più occasioni le ha manifestato il suo interesse davanti alle telecamere. I due hanno lasciato il programma insieme entrambi molto presi l’uno dall’altra. Dopo le prime settimane da fidanzati i due ex personaggi del programma di Maria de Filippi non hanno più dato notizie di loro fino a quando Sophie ha rivelato sui social che la storia era finita. Sophie-Codegoni solonotizie24Sophie Codegoni, gli haters: “Hai fatto presto a dimenticare Matteo!” La versione della Codegoni è stata confermata anche da Matteo, ma ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Protagonista del trono classico di Uomini e Donneè riuscita a conquistare il pubblico soprattutto dopo aver scelto il bel corteggiatoreRanieri che in più occasioni le ha manifestato il suo interesse davanti alle telecamere. I due hanno lasciato il programma insieme entrambi molto presi l’uno dall’altra. Dopo le prime settimane da fidanzati i due ex personaggi del programma di Maria de Filippi non hanno più dato notizie di loro fino a quandoha rivelato sui social che la storia era finita.solonotizie24, gli haters: “Hai fatto presto a dimenticare!” La versione dellaconfermata anche da, ma ...

Advertising

zazoomblog : Sophie Codegoni ha già dimenticato Matteo? Con chi è stata beccata ex tronista - #Sophie #Codegoni #dimenticato - zazoomblog : Uomini e Donne il pubblico non perdona Sophie Codegoni: il curioso retroscena - #Uomini #Donne #pubblico #perdona - BlogUomini : Le ragioni della rottura fra Sophie Codegni e Matteo Ranieri...Sinceramente non so voi, ma io in questa coppia non… - zazoomblog : Uomini e Donne Giorgio Di Bonaventura commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri - #Uomini #Donne… - IsaeChia : #UominieDonne, dopo la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri arriva il commento di Giorgio Di Bonaventura -