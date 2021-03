Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ...

FIGCfemminile : ?? | È di ???????????????? ?????????????? il 'BEST GOL' del 16° turno di Serie A @TIM_vision! ???????? ?? L'esito finale si basa sull…

