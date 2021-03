Sampdoria, Damsgaard profuma di plusvalenza: ecco la sua valutazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mikkel Damsgaard vale intorno ai 20 milioni di euro, il triplo rispetto a quanto la Sampdoria aveva sborsato per lui: ma c’è margine per un aumento Quanto può chiedere la Sampdoria per la cessione di Mikkel Damsgaard? La cifra che, nelle ultime settimane, viene accostata al gioiello danese è 20 milioni di euro. Il triplo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, rispetto a quanto fu pagato dal club doriano per prelevarlo dal Norsjaelland. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Ma è abbastanza? Con il calcio in profonda crisi a seguito dell’epidemia di Coronavirus è difficile che una società di Serie A possa sborsare una cifra che si avvicini alla valutazione del centrocampista. Più facile che la Sampdoria possa strappare un accordo con pagamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mikkelvale intorno ai 20 milioni di euro, il triplo rispetto a quanto laaveva sborsato per lui: ma c’è margine per un aumento Quanto può chiedere laper la cessione di Mikkel? La cifra che, nelle ultime settimane, viene accostata al gioiello danese è 20 milioni di euro. Il triplo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, rispetto a quanto fu pagato dal club doriano per prelevarlo dal Norsjaelland. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Ma è abbastanza? Con il calcio in profonda crisi a seguito dell’epidemia di Coronavirus è difficile che una società di Serie A possa sborsare una cifra che si avvicini alladel centrocampista. Più facile che lapossa strappare un accordo con pagamento ...

