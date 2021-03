Razer | la linea Kanagawa Wave strizza l’occhio all’ambiente

(Di mercoledì 31 marzo 2021)presenta la nuova collezione di abbigliamento, realizzata con plastica marina. Ladi abbigliamento in edizione limitata sarà in vendita l’8 aprile 2021 e dovrebbe registrare il sold-out in pochi minuti!presenta la collezione, una gamma di abbigliamento in edizione limitata realizzata con materiali creati dal recupero di plastiche marine. I capi, caratterizzati da una stilizzazione della famosa scultura in legno della Grande Onda al largo di, sono pensati per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento marino da plastica e finanziare gli sforzi volti a ridurne l’impatto e proteggere gli oceani e le specie che li popolano....

Visto che l'ultima linea di abbigliamento di Razer, 'A GAMING APE', è andata sold-out in pochi minuti, vi consigliamo di registrarvi il prima possibile per evitare di perdervi questa opportunità. Razer presenta la linea di abbigliamento Kanagawa Wave che presenta un serie di indumenti realizzati con plastica marina. Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, presenta la collezione Kanagawa Wave, una gamma di abbigliamento in edizione limitata realizzata con materiali creati dal recupero di plastiche marine.