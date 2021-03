Rapimenti inventati in Siria per incassare i riscatti, Sandrini si difende: «Non ho preso un euro: mi hanno sequestrato davvero» (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Non è come è stato raccontato. Io non ho preso nemmeno un euro, non ho ricevuto denaro né per andare lì, né dopo. Tutto quel periodo è stato un rapimento vero, dall’inizio alla fine e non c’è nulla di concordato». Rompe il silenzio, in un’intervista al Giornale di Brescia, Alessandro Sandrini, vittima di un sequestro in Siria tra il 2016 e il 2019, e ora indagato dalla procura di Roma per tentata truffa e simulazione di reato. Secondo gli inquirenti, quel rapimento sarebbe stato solo una messinscena, un finto sequestro: nella stessa inchiesta sono state arrestate tre persone che avrebbero organizzato finti Rapimenti con la complicità delle vittime. Rapimenti che poi diventavano dei veri e propri sequestri quando l’ostaggio veniva venduto all’estero a gruppi di natura jihadista, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Non è come è stato raccontato. Io non honemmeno un, non ho ricevuto denaro né per andare lì, né dopo. Tutto quel periodo è stato un rapimento vero, dall’inizio alla fine e non c’è nulla di concordato». Rompe il silenzio, in un’intervista al Giornale di Brescia, Alessandro, vittima di un sequestro intra il 2016 e il 2019, e ora indagato dalla procura di Roma per tentata truffa e simulazione di reato. Secondo gli inquirenti, quel rapimento sarebbe stato solo una messinscena, un finto sequestro: nella stessa inchiesta sono state arrestate tre persone che avrebbero organizzato finticon la complicità delle vittime.che poi diventavano dei veri e propri sequestri quando l’ostaggio veniva venduto all’estero a gruppi di natura jihadista, ...

