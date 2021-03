Pasqua, caro-prezzi da colombe + 7% a carne +9% (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua blindata ma anche ‘cara’ sotto il profilo dei prezzi dei prodotti alimentari con al top degli aumenti la carne, in particolare di agnello, che segna in media un più 9% e i dolci tipici, le colombe con +7%. A segnalare all’Adnkronos nuovi rincari dei listini in prossimità delle feste Pasquali è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato le abitudini delle famiglie in tale occasione ed i costi relativi ai prodotti caratteristici. In generale nei negozi e nei supermercati i prezzi risultano aumentare mediamente del +4% ma con punte del +11% per le colombe farcite e del +27% al chilo per la carne di agnello. Tutti a casa anche per Pasqua 2021, come nel 2020 e come prevede il lockdown dei giorni 3, 4 e 5 aprile, e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021)blindata ma anche ‘cara’ sotto il profilo deidei prodotti alimentari con al top degli aumenti la, in particolare di agnello, che segna in media un più 9% e i dolci tipici, lecon +7%. A segnalare all’Adnkronos nuovi rincari dei listini in prossimità delle festeli è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato le abitudini delle famiglie in tale occasione ed i costi relativi ai prodotti caratteristici. In generale nei negozi e nei supermercati irisultano aumentare mediamente del +4% ma con punte del +11% per lefarcite e del +27% al chilo per ladi agnello. Tutti a casa anche per2021, come nel 2020 e come prevede il lockdown dei giorni 3, 4 e 5 aprile, e ...

