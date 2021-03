"Nostre dosi efficaci su ragazzi di 12-15 anni". Pfizer pronta per l'autunno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valentina Dardari Per fermare la pandemia e riaprire le scuole sarebbe necessario poter vaccinare almeno gli alunni più grandi "Il vaccino Pfizer/BioNtech ha un'efficacia del 100% sui ragazzi dai 12 ai 15 anni" a dare la notizia è stata la stessa multinazionale farmaceutica in una dichiarazione nella quale sono stati presentati i risultati relativi ai test (Fase 3) condotti su 2.260 adolescenti americani. IL vaccino Pfizer efficiente al 100% sui ragazzini Dei 2.260 adolescenti coinvolti nello studio, 1.129 hanno ricevuto un placebo e 1.131 il vaccino. In totale sono stati registrati solo 18 casi di Covid-19 e tutti negli adolescenti che hanno ricevuto il placebo. I dati devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria e non sono stati pubblicati su alcuna rivista ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valentina Dardari Per fermare la pandemia e riaprire le scuole sarebbe necessario poter vaccinare almeno gli alunni più grandi "Il vaccino/BioNtech ha un'a del 100% suidai 12 ai 15" a dare la notizia è stata la stessa multinazionale farmaceutica in una dichiarazione nella quale sono stati presentati i risultati relativi ai test (Fase 3) condotti su 2.260 adolescenti americani. IL vaccinoefficiente al 100% suini Dei 2.260 adolescenti coinvolti nello studio, 1.129 hanno ricevuto un placebo e 1.131 il vaccino. In totale sono stati registrati solo 18 casi di Covid-19 e tutti negli adolescenti che hanno ricevuto il placebo. I dati devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria e non sono stati pubblicati su alcuna rivista ...

