Lombardia | indagato il presidente Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato accusato di autoriciclaggio e falsa dichiarazione voluntary disclosure.

