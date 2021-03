I poveri del Covid: in coda alle Grazie per cibo e sapone, ma non ce n’è per tutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) alle 8 la coda arriva fino alla chiesa, ma i primi della fila sono arrivati alle 6.30. Siamo alla parrocchia Santa Maria Immacolata delle Grazie in Viale Papa Giovanni, nel pieno centro di Bergamo. Qui, dal 2007, Don Valentino Ottolini, ha dato vita a distribuzioni alimentari e di prodotti igienici che, nel corso degli anni, sono diventati sempre più strutturate, Grazie all’appoggio del Banco alimentare e della Caritas diocesana di Bergamo. Ogni martedì alle 8.30 avviene la consegna dei grossi pacchi di cibo, sapone, dentifricio da donare a chi ha più bisogno. Nella mattina di martedì 30 marzo la coda, come sempre, non manca. É lunga. Fiancheggia tutta la strada da sagrato della chiesa fino all’atrio del chiostro dell’Oratorio, al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021)8 laarriva fino alla chiesa, ma i primi della fila sono arrivati6.30. Siamo alla parrocchia Santa Maria Immacolata dellein Viale Papa Giovanni, nel pieno centro di Bergamo. Qui, dal 2007, Don Valentino Ottolini, ha dato vita a distribuzioni alimentari e di prodotti igienici che, nel corso degli anni, sono diventati sempre più strutturate,all’appoggio del Banco alimentare e della Caritas diocesana di Bergamo. Ogni martedì8.30 avviene la consegna dei grossi pacchi di, dentifricio da donare a chi ha più bisogno. Nella mattina di martedì 30 marzo la, come sempre, non manca. É lunga. Fiancheggia tutta la strada da sagrato della chiesa fino all’atrio del chiostro dell’Oratorio, al ...

lucatelese : Sono venuti, rischiando, a curare i nostri anziani in cambio di vitto e alloggio. L’Italia ha pensato bene di votar… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Il Papa dona 1.200 vaccini per i più poveri di Roma - carlosibilia : La lettera di @beppe_grillo ad Ángel Gurría coglie nel segno, concordo pienamente. 'l’#OCSE acquisti i brevetti de… - Maxmiliam_M : RT @Gianmar26145917: Per la rubrica 'quando la pezza è peggiore del buco', provocato ovviamente dai tanti inutili inginocchiamenti a caso,… - brischi79 : @SimonuandaMaria @CucchiRiccardo con il corriere? Ma non mi stupisco, ormai noi abbiamo una mentalità liberista e g… -