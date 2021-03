Graduatoria interna di istituto docenti e ATA di ruolo dovrà essere pubblicata entro il 28 aprile 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pubblicazione della Graduatoria interna di istituto deve rispettare i termini previsti nel CCNI, che dipendono dalle date per la mobilità, previste dall’O.M. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pubblicazione delladideve rispettare i termini previsti nel CCNI, che dipendono dalle date per la mobilità, previste dall’O.M. L'articolo .

