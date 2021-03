Godin torna sull’addìo all’Inter | “Chiedete a Conte A Cagliari voglio dare di più”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il difensore uruguaianoha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando i temi di attualità del suoe anche del suo passato, ovvero l’Inter: “Ci è mancato solo vincere. Se ci pensa, siamo arrivati secondi in Serie A e in finale di Europa League. A un passo da una stagione storica. L’Inter non giocava una finale europea da 10 anni. L’addìo?”. Sul: “di più. Ho faticato all’inizio.ero in una situazione non semplice, poi il trasloco, quindi nazionale, Covid e un fastidio al polpaccio. Ora mi sento proprio bene. Pereiro? Ha una qualità: fa gol. In Olanda Gaston ne ha fatti tanti, qui bisogna capire che conta di più vincere un duello, un contrasto, un recupero difensivo rispetto a una ...