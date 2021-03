Giulia Salemi sarà conduttrice: in arrivo un programma tutto suo su Mediaset Play (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ormai è ufficiale: Giulia Salemi condurrà un programma condotto interamente da lei che andrà in onda su Mediaset Play. Ecco tutti i dettagli. Mediaset Play lancia “Salotto Salemi“, programma condotto interamente dalla ex gieffina Giulia Salemi. La 27enne lo annuncia su Instagram: ecco le sue parole con tutti i dettagli sul varietà in onda dal L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ormai è ufficiale:condurrà uncondotto interamente da lei che andrà in onda su. Ecco tutti i dettagli.lancia “Salotto“,condotto interamente dalla ex gieffina. La 27enne lo annuncia su Instagram: ecco le sue parole con tutti i dettagli sul varietà in onda dal L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - AnimaInViaggio : Giulia su @VanityFairIt!?? Ancora in bocca al lupo per il tuo programma tesoro @GiuliaSalemi93!!??????? #giuliasalemi… - loopacim : RT @Parisi_Alex09: Giulia Salemi tra trucco e chiacchiere arriva sulla tv on demand ??????#prelemi - ce_chiara : Pensando solo a cose belle non si può non condividere l'articolo di Vanity Fair ?? #SalottoSalemi #prelemi - meneresto : RT @stelladigiulias: ARTICOLO VANITY FAIR ?????? “GIULIA SALEMI TRA TRUCCO E CHIACCHIERE ARRIVA SULLA TV ON DEMAND” @GiuliaSalemi93 #prelemi… -