Franceschi ai Giochi nei 400 misti. Cocconcelli batte Pellegrini nei 50 sl

Sara Franceschi si qualifica ai Giochi olimpici nei 400 misti ai Primaverili di Riccione. In 4'37'06 centra alla perfezione il tempo limite e festeggia la sua seconda volta a cinque cerchi: a Rio era ...

Sara Franceschi: "Qualificazione olimpica inaspettata. I Giochi sono una cosa spettacolare" OA Sport Nuoto, Assoluti Riccione 2021: Franceschi vola a Tokyo, nuovo record italiano per Panziera Nei 400m femminili Sara Franceschi realizza un grandissimo crono in 4’37.06 che, oltre al titolo italiano, le vale il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020; alle sue spalle Ilaria Cusinato e ...

Sara Franceschi: “Qualificazione olimpica inaspettata. I Giochi sono una cosa spettacolare” Sara Franceschi ha letteralmente fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di nuoto e ha strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, in programma nella capitale del Giappone ...

