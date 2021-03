Drag Me Up | al via il festival di Queer art | prima edizione

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 31 marzo al 30 aprile incontri, mostre fotografiche, eventi cabaret e stand up comedy sul mondo delleQueen Si intitolaMe Up –Art, si tratta di un progetto curato dall compagnia Ondadurto Teatro e dedicato alla figura dellaQueen, in concomitanza con la Giornata Internazionale della visibilità Trasgender. Realizzato in streaming dalle sedi dei teatri romani OFF/OFF Theatre, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Centrale Preneste e Teatro del Lido di Ostia. Una maratona iniziata oggi che prosegue fino al 30 aprile. Coinvolti sociologi, artisti, filosofi, giornalisti e youtuber su tematiche legate alla discriminazione di genere. Tema di questaè Lovespeech: Parole contro le discriminazioni verso la comunità ...

- culture_roma : #Lovespeech:parole contro le discriminazioni verso la comunità Lgbtiq+ è il tema di #DRAGMEUP,il primo…

... alter ego del biologo Emerson Munduruku, un artista performer che si definisce "entitàper ... Biologa, fa parte del popolo Mawé, e continua a partecipare, perdigitale, agli scioperi per il ...Roma " Prende ilda mercoledi' 31 marzo, in contemporanea con la Giornata Internazionale della Visibilita' Transgender, la prima edizione di 'me up - Queer Art Festival', il progetto promosso da Roma Culture ...Dopo aver concluso il primo Gran Premio, abbiamo potuto analizzare il potenziale della Ferrari SF21, la quale mostra di aver recuperato efficienza.Al via una nuova settimana di appuntamenti culturali promossi da Roma Culture. Sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma si posso avere tutte le informazioni sugli ...